The Suicide Squad: alcuni provini svelerebbero alcune informazioni sulla trama

Mentre dobbiamo capire se Benicio Del Toro sia ancora in lizza per una parte nel film, oggi veniamo a conoscenza di alcune nuove potenziali informazioni sulla trama del prossimo The Suicide Squad.

Anche se il progetto ispirato ai famosi fumetti della DC Comics è stato descritto come un "soft-reboot" della saga, include numerosi attori del precedente episodio uscito nel 2016 per la regia di David Ayer. Infatti dovrebbero tornare Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Capitan Boomerang), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flagg) e, potenzialmente, anche il Joker di Jared Leto, mentre tra le new entry ci sono personaggi come Ratcatcher e Polka-Dot Man e attori del calibro di Idris Elba.

Ma chi sarà il villain del film scritto e diretto da James Gunn? La risposta potrebbe arrivare da un provino trapelato sul web sembrerebbe sia una mostruosa creatura creata dai Nazisti. Ecco l'estratto del provino, una conversazione tra un misterioso generale ed un personaggio "sconosciuto" (che potrebbe essere Harley Quinn):

Sconosciuto: Hey, è quella la prigione?

Generale: I Nazisti arrivarono qui dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cerca di asilo. Costruirono la prigione per continuare i loro esperimenti poco ortodossi. Questo finché la famiglia Lloreta non accettò la taglia che pendeva sulle teste dei Nazisti e li uccise tutti.

Sconosciuto: Wow...

Generale: La prigione è stata un rifugio per questi esperimenti nefandi al di fuori delle leggi internazionali. Molti anni fa, iniziò a circolare la voce di una bestia che viveva lì. Queste voci oscure aiutarono la famiglia Lloreta a mantenere il potere, mandavano i loro nemici politici e le loro famiglie alla fortezza e questi non facevano più ritorno. Ho scoperto recentemente che queste voci non sono solo voci... hanno ucciso migliaia di persone in esperimenti bizzarri che coinvolgevano questa creatura.

Sconosciuto: Oh mamma mia! Voglio dire, dovrebbe essere un gran sollievo avere questo tra le mani adesso, uh?

Generale: Assolutamente. Ora sono i nostri nemici che devono avere paura. Ed ora tutti coloro che avranno da dire qualcosa di negativo nei confronti del loro nuovo Generale... loro, i loro genitori, figli, tutti coloro che amano verranno mandati in questa prigione per sfamare la bestia.

Cosa ne pensate di questa conversazione? Al via con le speculazioni!