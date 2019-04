The Suicide Squad: la produzione alla ricerca di un'aliena muscolosa?

Anche se sarà un soft-reboot a tutti gli effetti e presenterà svariati nuovi personaggi, il The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn presenterà anche delle vecchie conoscenze, tra le quali la Harley Quinn di Margot Robbie.

Tra le new entry, secondo un report non confermato del sito Revenge of the Fans, possiamo tranquillamente aggiungere anche una villain che dovrebbe dar filo da torcere alla nuova squadra della Suicide Squad.

Secondo questo rumor lanciato dal sito, infatti, la produzione e James Gunn sarebbero alla ricerca di un'attrice tra i 20 e i 30 anni per interpretare "una femme fatale aliena mostruosa" descritta come una creatura muscolosa; stando a Revenge of the Fans la produzione dovrà ricorrere ad un bel po' di effetti speciali e trucco prostetico per dar vita a questo personaggio.

Sebbene il nome non sia citato nel report, possiamo speculare sulla sua identità andando alla ricerca nelle enciclopedie della DC Comics e gli unici personaggi che potrebbero avvicinarsi a tale descrizione sono Voodoo, Lyssa Drak e Rampage (sebbene quest'ultima, tecnicamente, non sia un'aliena).

Gunn dirigerà questo The Suicide Squad prima di dedicarsi a Guardiani della Galassia vol.3. Il film debutterà nei cinema di tutto il mondo nell'estate del 2021 ed includerà un cast totalmente nuovo più alcune vecchie conoscenze come Margot Robbie e Jai Courtney. L'attore Idris Elba, invece, sostituirà in corsa Will Smith nei panni del vigilante noto come Deadshot.