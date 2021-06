The Suicide Squad, il produttore commenta l'uscita HBO Max:'Preferivo solo al cinema'

Lo scorso anno Warner Bros. ha stupito tutto il mercato cinematografico dichiarando che avrebbe distribuito tutti i film del 2021 contemporaneamente in sala e in streaming. Una decisione presa in relazione all'emergenza sanitaria mondiale e prima che la campagna vaccinale prendesse piede nella maggior parte delle nazioni.

Da quel momento Warner Bros. ha distribuito diversi film nelle sale e sui servizi streaming con grande successo, tra cui Godzilla vs Kong.

Tuttavia questa scelta strategica non è stata accolta in maniera positiva da chiunque. Parlando con il Los Angeles Times, il produttore di The Suicide Squad, Charles Roven non ha condannato Warner per questa decisione ma ha ammesso che avrebbe preferito vedere il film distribuito esclusivamente nelle sale.



"Naturalmente dirò che ovviamente preferire che fosse solo una distribuzione in sala, perché penso sia uno dei film più attesi dell'anno. La buona notizia è che l'hanno limitata [la doppia distribuzione] al 2021" ha dichiarato Roven.

C'è grande entusiasmo intorno al film e Joel Kinnaman sostiene che The Suicide Squad sia il miglior film di James Gunn.

Voi come la pensate? Siete d'accordo con questa decisione di Warner Bros. oppure no?



