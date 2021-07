The Suicide Squad, il produttore assicura: 'Gunn ha scelto personalmente i personaggi'

In The Suicide Squad vedremo in azione un bel po' di villain, ma chi conosce l'universo DC sa bene quanti personaggi altrettanto validi avrebbero potuto prender parte alla storia, se solo ci fosse stato abbastanza spazio per tutti: a chi è toccato, dunque, l'onere di decidere chi tenere e chi far fuori?

Naturalmente al nostro James Gunn: il regista, che nelle scorse ore ha parlato del paragone con Guardiani della Galassia, si è assunto personalmente la responsabilità di metter su la squadra protagonista del film, almeno stando alle parole del produttore Peter Safran.

"È al 100% opera di James. Prima di James non c'era nessun piano al riguardo. C'erano vari sceneggiatori che avevano lavorato su più script di Suicide Squad nel corso degli anni, ma a parte quello non c'era... Siamo ripartiti dal punto zero, abbiamo ricominciato dal nulla. Prima che James dicesse: 'Questo è il film che voglio fare' non c'era nessun piano. Tutti i personaggi che ha selezionato sono personaggi di cui è fan o con cui pensava di potersi divertire" sono state le sue parole.

Vedremo a breve se Gunn avrà svolto un buon lavoro anche da questo punto di vista! Vediamo, intanto, quale potrebbe essere il futuro di James Gunn in DC dopo The Suicide Squad.