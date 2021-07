The Suicide Squad, le prime reazioni lodano il cinecomic DC: Il miglior film di James Gunn

Guardiani della Galassia è stato uno dei titoli più acclamati dello scorso decennio al punto di rientrare nella prestigiosa lista dei film preferiti di Steven Spielberg, e a quanto pare James Gunn con il suo nuovo The Suicide Squad rischia di ripetersi, o addirittura superarsi.

Stando alle prime reaction arrivate online dai colleghi dellla stampa e della critica americana, che nelle scorse ore hanno potuto vedere in anteprima il nuovo cinecomic DC, i fan non rimaranno delusi dal grande ritorno di James Gunn dopo il famosissimo affaire Disney, che portò al suo chiacchierato licenziamento. La prima proiezione stampa di The Suicide Squad è stata infatti un successo caldissimo, e su Twitter le lodi si sono sprecate fra chi lo ha definito "esilarante, violento e sincero", chi ha parlato di "un'epica storia di guerra totale, strana e meravigliosa" e chi addirittura lo promosso come il "cinecomic più folle e sanguinoso di sempre".

Dorian Parks ha scritto: "The Suicide Squad è un epico film di guerra che richiede di essere visto sul grande schermo. Gunn fa di nuovo la sua magia con un cast esilarante di stravaganti personaggi dei fumetti poco conosciuti. Grandi risate, grande azione. DC ha un altro cavallo vincente nella sua scuderia."

Collider riporta: "Mi è piaciuto moltissimo The Suicide Squad. Il film è super violento, estremamente divertente e porta in casa DC grandi dosi di divertimento stile James Gunn. Tante sorprese e diverse cose che non mi aspettavo. Un grande film."

Infine, Insider scrive: "The Suicide Squad è probabilmente il cinecomic più selvaggio, stravagante e sanguinoso che abbia mai visto. È molto chiaro che hanno lasciato carta bianca a James Gunn. Sicuramente Harley ruba la scena."

Ricordiamo che The Suicide Squad arriva in Italia dal 5 agosto prossimo. Quali sono le vostre aspettative, anche alla luce di queste prime reazioni? Ditecelo nei commenti.