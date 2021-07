The Suicide Squad, ecco il poster IMAX! James Gunn annuncia la data della prevendita

Mancano ormai poche settimane all'arrivo in sala e in streaming su HBO Max di The Suicide Squad, nella versione diretta da James Gunn. La campagna promozionale del film prosegue a buon ritmo e ora il regista ha pubblicato sui canali social il poster IMAX contestualmente all'ufficializzazione della data d'inizio della prevendita dei biglietti.

Come si legge nel tweet di Gunn, i biglietti saranno disponibili all'acquisto negli USA proprio da oggi, mercoledì 14 luglio. Il regista si è lanciato in questa nuova avventura DC con grande entusiasmo.

James Gunn non è interessato invece a Superman, perché lo riterrebbe meno divertente come lavoro rispetto a quanto ha potuto fare con questo film.

In The Suicide Squad siamo a Bell Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti, dove vengono rinchiusi i peggiori Supercriminali che faranno di tutto pur di uscire, anche unirsi ad una task force per una missione super segreta. Una vera e propria missione suicida.



Per una volta uniti Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata al mondo, Harley Quinn. Tutti insieme, armati e da soli sull'isola di Corto Maltese.

The Suicide Squad vedrà il ritorno di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller, affiancata da Margot Robbie, Joel Kinnaman e Jai Courtney che ritornano nel cast dopo aver partecipato al film di David Ayer.

Tra le new entry David Dastmalchian, Steve Agee, Daniela Melchior, Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, Pete Davidson, Flula Borg, Peter Capaldi e Michael Rooker.



