The Suicide Squad, ci sarà anche Poison Ivy? James Gunn chiarisce

Si parla dell'arrivo di Poison Ivy nel DCEU da quando è stato annunciato Gotham City Sirens, film affidato a David Ayer (Suicide Squad) il cui sviluppo è tuttora in sospeso, e dei recenti rumor hanno anticipato la sua possibile apparizione nell'atteso The Suicide Squad di James Gunn.

Peccato che, come confermato dallo stesso regista, si tratta di voci totalmente infondate.

"Non sarebbe bello se i siti non riportassero vaneggiamenti trovati a caso su Reddit, YouTube, Twitter o 4chan come se fossero notizie? Sono corretti una volta su mille e quella volta è usata come prova del fatto che potrebbero avere ragione." ha scritto Gunn su Twitter, prima di smentire categoricamente lo specifico rumor su Poison Ivy, che secondo il "leak" sarebbe stata interpretata dall'attrice brasiliana Alice Braga (The New Mutants): "Non sono veri. Sono st***ate come la maggior parte della roba che esce da questo sito in particolare."

Il mese scorso, Gunn ha smentito anche alcuni rumor riguardanti il ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman in vista del DC FanDome, atteso evento che si terrà il prossimo 22 agosto durante il quale verranno presentati tutti i progetti futuri legati alla casa fumettistica tra cinema, serie TV e videogiochi. Tra le altre cose, c'è molta curiosità riguardo al primo teaser della Snyder Cut di Justice League.