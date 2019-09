The Suicide Squad: Peter Capaldi potrebbe aver svelato dettagli sul suo ruolo

James Gunn sta arricchendo il cast di The Suicide Squad con una lunga serie di star, che non fanno altro che accrescere ulteriormente l'attesa dei fan per questo sequel del film di David Ayer, che si rivelò un flop, dal punto di vista del responso della critica e dei fan, che non apprezzarono nemmeno il Joker di Jared Leto.

Insieme a interpreti del calibro di Idris Elba, Taika Waititi e Nathan Fillion ci sarà anche Peter Capaldi, storica star di Doctor Who. I fan hanno esultato alla notizia del coinvolgimento dell'attore, uno degli interpreti più apprezzati del piccolo schermo. Per il momento non ci sono notizie ufficiali sul personaggio che l'attore andrà ad interpretare ma molto probabilmente sarà sottoposto a make up e indosserà un trucco molto pesante.



Nel corso del Fan Expo in Canada, Capaldi si è presentato praticamente calvo, e un fan gli ha chiesto il perché dovesse radersi la testa:"Non posso rispondere. Spero che torneranno. Al momento non posso dirtelo, non perché non voglio dirtelo. Ma sarò completamente calvo. Hanno dovuto fare delle protesi e quindi ho dovuto tagliarmi i capelli. Allora ho detto 'potreste lasciarmene un poco? Devo andare a Toronto e voglio essere bello là'. Quando tornerà a casa dovrò andare fino in fondo".

Questa rivelazione potrebbe essere un indizio sul ruolo che Capaldi dovrà interpretare in The Suicide Squad e i tempi con l'annuncio del suo coinvolgimento sono piuttosto vicini.

Capaldi farà parte del cast principale mentre Pete Davidson in un cameo potrebbe comparire verso la fine del film.

A fine agosto James Gunn aveva anticipato alcune novità su The Suicide Squad e in effetti diverse nuove notizie sono state pubblicate nelle ultime settimane.