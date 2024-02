The Suicide Squad, questo personaggio tornerà nel DC Universe? Parla l'attrice

I fan possono sperare nel ritorno di Ratcatcher? Daniela Melchior, star di The Suicide Squad di James Gunn si esprime su questa possibilità. Quando un utente su Instagram le chiede se è disposta a ritornare nel reboot nei panni di Ratcatcher, Melchior ammette di non essere a conoscenza di nessun piano che riguardi un suo possibile ritorno.

Chi è Ratcatcher? Conosciuto in italiano con il nome di Acchiappatopi, è un antagonista di Batman che fa la sua comparsa per la prima volta nei fumetti DC negli anni Ottanta: il suo personaggio viene completamente rivoluzionato da Gunn, che lo indica con l'appellativo di Ratcatcher 2. Sebbene è sempre più improbabile un suo ritorno in The Suicide Squad, le dichiarazioni di Melchior non equivalgono a un addio definitivo a Ratcatcher. Nonostante James Gunn non ha intenzione di fare un sequel di The Suicide Squad, escludendo quindi ogni possibile coinvolgimento del personaggio di Ratcatcher, il personaggio di Melchior potrebbe comunque ritornare in un altro contesto all'interno dello sconfinato universo DC. Quale sarà invece il destino di Harley Quinn? Qui potete leggere le parole di Margot Robbie a riguardo.

La DCU di James Gunn e Peter Safran ha appena compiuto un anno: i due hanno dichiarato che la loro visione dell'universo DC mette al proprio centro la sceneggiatura: "Sono uno sceneggiatore nel cuore e non faremo i film prima che la sceneggiatura sia finita. La sceneggiatura è sempre la regina, questo è tutto ciò che conta che noi" ha rivelato Gunn. In occasione di questo primo importante anniversario, qui un recap di tutte le serie e film in sviluppo per i DC studios.