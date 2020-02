The Suicide Squad, il personaggio di John Cena sarà invisibile?

Negli ultimi giorni si è fatta largo su internet una teoria riguardante il misterioso personaggio che John Cena interpreterà in The Suicide Squad, nuovo progetto DC Films in uscita ad agosto 2021.

Nel mondo del wrestling professionale, Cena è considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, e di solito è accompagnato dall'iconico gesto di agitare una delle mani davanti al viso"You Can't See Me", "non puoi vedermi".

Lo slogan è entrato nella cultura popolare e nell'era social si è fatto largo traducendosi in numerosi meme, e ultimamente le battute sulla visibilità di Cena sono tornate con l'annuncio del casting della star in The Suicide Squad, con alcuni fan DC Comics convinti che il suo personaggio sarebbe stato invisibile nel film di Gunn. Il regista, rispondendo ad alcune domande dei fan tramite una storia di Instagram, ha però definitivamente messo a tacere questa ipotesi replicando, a domanda specifica:

"No".

Curiosamente in questi giorni negli Stati Uniti arriva il remake de L'Uomo Invisibile, ma sfortunatamente il celebre mostro della Universal non è stato interpretato da Cena. Un'occasione sprecata per tutti i fan della divertente teoria del You Can't See Me. Restano comunque i dubbi su quale supereroe - o meglio supercattivo - interpreterà Cena nel film di Gunn, quindi diteci la vostra nella sezione dei commenti.

