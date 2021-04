The Suicide Squad: perché Weasel non indossa vestiti? Lo spiega James Gunn

Tra i tanti personaggi che compiranno il loro debutto cinematografico in The Suicide Squad: Missione Suicida incontreremo per la prima volta Weasel, che nel film di James Gunn sarà "impersonato" da Sean Gunn, il fratello del regista già visto nella saga dei Guardiani della Galassia. Scopriamo quindi perché il villain è senza vestiti nel film.

Proprio James Gunn nel rispondere alle domande dei fan ha provato a spiegare perché Weasel non indossa vestiti nella sua versione che vedremo nel film e come evidenziato nel trailer di The Suicide Squad: Missione Suicida. Il regista ha prima risposto a un fa che gli chiedeva: "Domanda seria: occorre vedere il primo per capire questo?", con Gunn a rispondere: "Non occorre vedere il film di David Ayer per capire come si svolgerà questo".

Un secondo utente, sempre su Twitter, ha poi chiesto al regista: "Domanda semi-seria: perché King Shark indossa dei vestiti e invece Weasel non ne indossa nessuno?". Quindi Gunn ha prontamente risposto: "Hai mai provato a mettere dei vestiti al tuo gatto?". Il regista ha lasciato chiaramente intendere quanto sia difficile convincere il proprio gatto a farsi mettere addosso dei vestiti. Questo ovviamente si scontra con la logica secondo la quale sarebbe più facile vestire uno squalo, ma tant'è...

Sempre nel corso di uno scambio su Twitter, Gunn aveva anche spiegato il perché dell'arrivo di due trailer così diversi di The Suicide Squad. La pellicola arriverà al cinema (e in streaming su HBO Max) il 5 agosto 2021.

In questa nuova avventura d'azione targata DC ritroveremo personaggi già apparsi nel Suicide Squad del 2016 come Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman), Jai Courtney (Captain Boomergang) e Amanda Waller (Viola Davis) insieme ad esplosive new entry quali Savant (Michael Rooker), Peacemaker (John Cena), Bloodsport (Idris Elba) e TDK (Nathan Fillion), oltre che King Shark, doppiato in originale da Sylvester Stallon, e Weasel (Sean Gunn).