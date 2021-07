The Suicide Squad, perché non ci sarà Joker di Jared Leto? Risponde James Gunn

Mentre sono emerse le prime appassionate reaction a The Suicide Squad, il regista e sceneggiatore James Gunn ha spiegato come mai il Joker di Jared Leto sarà assente dalla nuova versione del cinecomic DC Films.

In un'intervista concessa al New York Times, l'autore di Guardiani della Galassia ha spiegato che Joker è assente dal suo film semplicemente perché non ha trovato una buona ragione per inserirlo nella storia. “Non so perché Joker dovrebbe far parte di questa Suicide Squad. Non sarebbe stato d'aiuto in quel tipo di situazione, che è sostanzialmente una zona di guerra" ha detto Gunn. "Volevo creare la mia idea di Suicide Squad. Se avessi copiato le idee del film di David avrei reso questo film l'ombra del film di David. Invece volevo che questo fosse un progetto completamente a sé stante".

Com'è già stato specificato in passato, The Suicide Squad non sarà un sequel del film del 2016, ma una sorta di reboot. James Gunn ha continuato: “Quando la Warner Bros. ha detto che volevano che facessi questo film, ho visto il primo Suicide Squad per la prima volta, li ho richiamati e ho chiesto: 'Cosa devo prendere da questo film?' Loro mio hanno detto: 'Niente'. Mi hanno lasciato carta bianca. Mi hanno detto che gli sarebbe piaciuto avere Margot Robbie di nuovo a bordo, ma che non avrei avuto nessun obbligo. Avrei potuto usare tutti i personaggi del primo film oppure sceglierne di nuovi."

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti, ecco il nuovo poster di The Suicide Squad.