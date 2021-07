The Suicide Squad, ecco perché Margot Robbie continuerà a interpretare Harley Quinn

A pochi giorni dalle dichiarazioni di James Gunn sul desiderio e la possibilità di realizzare uno stand-alone su Harley Quinn, l'interprete del personaggio, Margot Robbie, ha spiegato di essere troppo attaccata al personaggio per non interpretarlo più, lasciando intendere che tornerà a oltranza nei panni della Regina del Crimine di Gotham.

In un'intervista con Vogue British, la Robbie ha infatti dichiarato:



"Uso un cerone bianco e indosso una parrucca, un costume pazzesco e sfrutto questo accento di Brooklyn. Harley non va da nessuna parte. Anche in un weekend in cui sono fuori con gli amici a volte salta fuori e la lascio libera di esprimersi".



Settimane fa, in una recente intervista, James Gunn aveva già parlato del rapporto tra il suo film e il primo capitolo di Ayer, spiegando come non abbia voluto entrare in contrasto con il lavoro del collega e rimanere il più possibile fede ai fumetti originali:



"Non volevo creare qualcosa che contrastasse il primo film. Non si trattava di passare attraverso una lista di controllo per cercare quello che di buono o di sbagliato c'era nel primo capitolo; quello che funzionava e quello che invece non andava. L'idea era recuperare il concetto con cui John Ostrander aveva iniziato questi fumetti, cioè che questi sono supereroi del ca**o e di serie B considerati usa e getta dal governo degli Stati Uniti e che vengono inviati in missioni black-op, quelle alle quali probabilmente non sopravvivranno ma tanto chi se ne frega, sono prigionieri di mer*a senza chissà quali abilità".



The Suicide Squad vede nel cast - tra gli altri - Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Michael Rooker e Peter Capaldi, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 agosto 2021.