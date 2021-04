The Suicide Squad: ecco perché James Gunn non stronca i brutti film online

James Gunn è sempre particolarmente attivo sui social network, lo potete intercettare infatti su Twitter mentre parla di ogni argomento possibile comprese alcune curiosità legati ai suoi film e ai suoi progetti futuri. Tuttavia, di una cosa non lo vedrete mai discutere: di brutti film. Il perché lo ha spiegato lui stesso sempre su Twitter.

L'argomento era stato aperto dal regista Steven C. Miller che aveva scritto: "Come regola generale non parlo mai pubblicamente dei film che non mi piacciono. So che la fatica che ci vuole per fare un film e rispetto troppo il processo di filmmaking per infangare il lavoro di qualcuno. Trovo più semplice parlare di quei film che mi sono piaciuti..."

Gunn si è accorto del tweet del collega e ha voluto dire la sua: "Lo stesso vale per me. I film sono difficili da realizzare e troppa gente dà il meglio di se anche in quei film che non vengono bene e questo non mi dà il diritto di denigrarli pubblicamente (alle cene e alle feste così come per il lavoro di quei registi che sono morti è un'altra storia). Comunque, questa è la mia regola come regista professionista. Non significa che a voi non sia concesso parlar male di quei film che non vi sono piaciuti".

Gunn ha poi continuato: "Una volta avevo un amico regista - che aveva diretto alcuni bei film negli anni '80 e '90 e non molto altro da allora - che mi chiamò dopo aver visto un mio film al cinema per farmi quella che lui chiamava una critica costruttiva. Gli risposi: 'Prima di tutto il film è uscito, è inutile che mi dici queste cose quando non posso più aggiustarle. Ho una montagna di recensioni che lo stanno già facendo. E in secondo luogo, non te l'ho chiesto'. L'ho evitato fin da quel giorno. Non so perché lo penso ma per me la regola di base è che do i miei consigli alla gente che me li chiede, il che accade a volte nei primi montati del film su cose che possono ancora essere cambiate".

Ricordiamo che James Gunn ha terminato The Suicide Squad e il film uscirà il 5 agosto nelle sale italiane. Adesso è al lavoro sulla miniserie su Peacemaker con John Cena protagonista.