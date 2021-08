The Suicide Squad: il peggiore film DC al box office, ma grande rivincita su HBO Max

Nonostante la fragorosa spinta della critica, The Suicide Squad di James Gunn ha fatto registrare un risultato commerciale ben al di sotto delle previsioni degli analisti al box office statunitense, sorprendendo in negativo come uno dei peggiori incassi della storia della DC Film.

Durante il suo weekend di apertura, infatti, The Suicide Squad ha guadagnato solo $26,5 milioni di dollari nel mercato domestico, il secondo weekend di apertura più basso nella storia del DCEU dietro solo a Wonder Woman 1984, che aveva incassato $16,7 milioni di dollari nel suo weekend di apertura. Naturalmente i conti (senza l'oste) tengono conto della situazione attuale delle sale, e infatti gli analisti si aspettavano un debutto compreso tra i $35 e i $40 milioni di dollari, ma i risultati dicono ben altro e indicano The Suicide Squad come il peggior incasso della 'trilogia di Harley Quinn' (dopo Suicide Squad di David Ayer e Birds of Prey).

Lasciando stare i $185 milioni di dollari di budget, The Suicide Squad ha tradito le aspettative abbassando la soglia del debutto di altri blockbuster recenti, come Black Widow (week-end d'apertura da $40 milioni di dollari), Jungle Cruise (debutto da $35 milioni di dollari), ma altre statistiche possono far consolare Gunn e i suoi produttori: tra i film con classificazione R, The Suicide Squad è riuscito ad alzare l'asticella superando altre due uscite Warner Bros. come Mortal Kombat ($ 23,3 milioni) e The Conjuring: The Devil Made Me Do It ($24,1 milioni di dollari); inoltre, su HBO Max il film di James Gunn è stato un successo stratosferico, divenendo il secondo film più visto di sempre nel week-end d'apertura per i film che hanno ricevuto una distribuzione ibrida tra sala e streaming.

