The Suicide Squad, dopo Peacemaker in arrivo anche lo spin-off su Bloodsport?

Ancora prima della sua uscita The Suicide Squad ha dato vita ad una serie spin-off incentrata su Peacemaker, e stando ad un rumor emerso in rete in queste ore lo show con John Cena potrebbe non essere l'unico progetto satellite del film di James Gunn in lavorazione presso Warner Bros.

Stando a quanto riportato da The Cosmic Circus (via Murphy's Multiverse), lo studio avrebbe messo infatti in cantiere anche uno spin-off dedicato a Bloodsport, l'assassino interpretato da Idris Elba al centro della nuova pellicola sulla squadra suicida.

Ovviamente al momento si tratta di una notizia non confermata, e che dunque vi invitiamo a prendere con le dovute cautele, ma la cosa interessante è che Idris Elba in un'intervista con Entertainment Tonight ha già proposto la sua idea per un eventuale spin-off: un prequel incentrato sul modo in cui Bloodsport è finito in prigione, ovvero sparando a Superman con un proiettile di Kryptonite mandandolo in coma.

"Non sarebbe ambientato dopo, parlerebbe di ciò che è avvenuto prima. Sarei davvero interessato a vederlo dato che è andato in prigione per aver sparato a Superman. Mi piacerebbe vedere quella storia prendere vita", ha dichiarato l'attore.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra analisi finale su The Suicide Squad.