The Suicide Squad, parla Jai Courtney: 'È roba che ha un sapore diverso'

Jai Courtney non ha avuto troppa fortuna nel corso della sua carriera: l'attore ha infatti partecipato a diversi flop negli ultimi anni, da Die Hard - Un Buon Giorno per Morire a Divergent, passando per Terminator: Genisys, Io, Frankenstein e Suicide Squad. Proprio con il reboot di quest'ultimo, però, l'attore è pronto a prendersi una rivincita.

Courtney farà infatti parte anche di The Suicide Squad, l'attesissimo film di James Gunn che dovrebbe consentire a Harley Quinn e soci di ripartire da zero dopo il passo falso compiuto nel 2017 con il film firmato da David Ayer.

A tal proposito l'attore sembra avere le idee chiare e nutre parecchia fiducia nel progetto: "Penso che sia qualcosa dal sapore diverso. Ci sono un bel po' di personaggi nuovi. James Gunn ha un approccio alle cose che è davvero unico, ci ha messo un sacco del suo in The Suicide Squad. Penso che il risultato sia davvero buono e che gli spettatori si divertiranno un sacco" ha spiegato Courtney.

Insomma, non possiamo far altro che sperare che il parere dell'attore si riveli giusto e che James Gunn abbia davvero trovato la formula per risollevare una parte dell'universo DC dalle enormi potenzialità. Lo stesso Gunn, intanto, ha twittato qualcosa riguardo il ruolo di John Cena in The Suicide Squad; il regista ha poi fatto i nomi degli attori di The Suicide Squad che hanno improvvisato di più durante le riprese.