The Suicide Squad, parla Daniela Melchior: Voglio Ratcatcher 2 villain di un nuovo film DC

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attrice portoghese Daniela Melchior ha parlato di The Suicide Squad e del successo riscontrato dal suo personaggio, Ratcatcher 2.

Di tutti i cattivi e gli antieroi presenti nel nuovo film di James Gunn, Cleo Cazo è diventata immediatamente la preferita dei fan, anche perché è l'unica ad essere trattenuta nel carcere di Belle Reve per un crimine non violento. Lo stesso Gunn ha recentemente definito Ratcatcher 2 come "il cuore del film" e adesso la Melchoir ha sottolineato che "Cleo non è ancora una supercriminale perché non ha mai ucciso nessuno". Ma la parola chiave è "ancora".

Parlando con Entertainment Tonight, l'attrice ha parlato della possibilità di tornare in un nuovo film della DC per interpretare una versione più malvagia di Ratcatcher: "Cleo ha avuto l'opportunità di parlare di suo padre, quindi mi piacerebbe vedere un po' di più della sua storia. Ma mi piacerebbe anche vedere Ratcatcher imparare da, non so, da Bloodsport. Nel senso di imparare a sparare con una pistola, o come combattere contro qualcuno, insomma mi piacerebbe vedere il suo debutto come una supercriminale DC vera e propria".

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, James Gunn e Idris Elba vorrebbero coinvolgere Superman con la Suicide Squad, rispettivamente in un sequel e in un prequel incentrato su Bloodsport.