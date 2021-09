The Suicide Squad da oggi in digitale: tutte le piattaforme per l'acquisto e il noleggio

A poche ore dalla pubblicazione della prima foto della serie spin-off su Peacemaker, l'acclamato The Suicide Squad di James Gunn arriva in Italia da oggi 14 settembre per il mercato digitale.

Il film è già disponibile per l’acquisto e noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. La storia, partorita dalla mente perversamente geniale di James Gunn, anche autore della sceneggiatura, è incentrata su una nuova formazione della Task Force X, composta dai delinquenti più degenerati della DC Comics.

Con un cast ricchissimo che include tra gli altri Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena e Viola Davis, The Suicide Squad vede i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn accettare una pericolosissima missione nella remota isola di Corto Maltese, da dove uno spietato governo totalitario minaccia di sprigionare sugli Stati Uniti una micidiale arma aliena che risponde al nome di 'Starro'. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Task Force x sarà coinvolta in una nuova missione suicida di ricerca e distruzione, ancora una volta sotto la guida del colonnello Rick Flag.

Se volete, all'interno dell'articolo potete trovare anche una succosa anteprima dei primi dieci minuti di The Suicide Squad, pubblicata da Warner Italia sul proprio canale YouTube. Per altri approfondimenti, scoprite la data d'uscita home video di The Suicide Squad.