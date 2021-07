The Suicide Squad: il nuovo trailer ci ricorda che manca un mese all'uscita del film!

Tramite il suo profilo ufficiale su Twitter, James Gunn ha condiviso un nuovo spot TV che ricorda a tutti i suoi follower che manca esattamente un mese all'uscita nelle sale cinematografiche di The Suicide Squad, il nuovo capitolo del DC Extended Universe che ci presenterà questa nuova versione della squadra suicida dopo l'episodio di David Ayer.

Nel breve filmato non vediamo materiale inedito - se si eccettua una fugace immagine di Peacemaker di John Cena senza maglietta - ma è comunque una goduria guardare ancora i nuovi personaggi del cinecomic prima di gustarli in tutto il loro splendore all'interno di una sala cinematografica, dove il film di Gunn verrà distribuito a partire dal 5 agosto in Italia (la pellicola uscirà contemporaneamente in streaming su HBO Max negli Stati Uniti).

Lo stesso James Gunn non sta più nella pelle e ha già dichiarato che alla premiere di The Suicide Squad si commuoverà inevitabilmente. "Ho paura di scoppiare in lacrime solo per il fatto di essere alla premiere. Generalmente a una premiere partecipano cast e troupe, amici intimi e familiari, insieme ad alcuni dirigenti dello studio e addetti ai lavori più una porzione di pubblico. Di solito più pubblico c'è e più è divertente".

Gunn ha anche rivelato che il cast della pellicola ha visto The Suicide Squad prima ancora della premiere ufficiale: "Sì, la maggior parte del cast l'ha già visto perché vogliamo siano consapevoli quando parteciperanno al tour stampa. Ma la maggior parte della troupe non l'ha ancora visto".

The Suicide Squad è il primo film del DC Extended Universe ad arrivare in sala dopo l'inizio della pandemia, e segue a più di un anno e mezzo di distanza l'uscita di Birds of Prey. L'uscita è fissata per il 5 agosto in Italia.