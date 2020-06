The Suicide Squad e DC Fandome, James Gunn e il cast ci saranno: nuovo sguardo al logo

Warner Bros. ha annunciato ufficialmente Tutti i dettagli di DC Fandome, evento streaming previsto per il 22 agosto in cui verrano svelati tutti i titoli più attesi legati all'universo fumettistico. Tra questi rientra ovviamente anche The Suicide Squad, nuova pellicola di James Gunn in arrivo nel 2021.

Confermando la presenza del film nel programma della convention virtuale, durante la quale potremo assistere anche a diversi contenuti dedicati a The Batman di Matt Reeves, Zack Snyder's Justice League, Wonder Woman 1984, Shazam! e Black Adam, lo studio ha anche fornito un nuovo sguardo al logo ufficiale di The Suicide Squad in versione colorata: potete trovare l'immagine in calce all'articolo.



Nel condividere l'annuncio, James Gunn ha confermato che lui e il cast saranno presenti all'evento: "Non vedo l'ora. Io e il cast ci saremo e stiamo preparando molta roba divertente."

Nel cast del film, lo ricordiamo, ritroveremo alcuni protagonisti del primo Suicide Squad come Margot Robbie (apparsa di recente in Birds of Prey), Viola Davis, Jai Courtney e Joel Kinnaman, mentre tra le new entry segnaliamo Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniel Melchior, Flula Boeg, Steve Agee e Nathan Fillion.

Le riprese di The Suicide Squad sono terminate da diverso tempo, e dunque Gunn sta lavorando alla post-produzione da remoto in vista dell'uscita prevista per agosto 2021. Siete curiosi di vedere le prime immagini della pellicola? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, Gunn ha rivelato l'origine del titolo di The Suicide Squad in una recente sessione di Q&A su Instagram.