The Suicide Squad: nuovo sguardo a Idris Elba e John Cena nel film di James Gunn

Nel corso del Comic Con Experience, kermesse brasiliana dedicata sia ai fumetti che a serie televisive, film, videogiochi e letteratura, sono state svelate alcune gustose novità riguardanti The Suicide Squad, l'attesa nuova versione del cinecomic DC firmata stavolta da James Gunn e che presenterà un team del tutto rinnovato rispetto al passato.

Innanzitutto è stata diffusa una nuova immagine di Idris Elba nei panni di Bloodsport, definito "cazzuto" e "brutale" per come verrà presentato nel corso della pellicola. Elba interpreta infatti Robert DuBois, un killer affascinante imprigionato per aver sparato a Superman un proiettile di kryptonite. Ma quando Amanda Waller lo inserisce nelle fila della Task Force X, la squadra di villain perdenti e mercenari, Bloodsport spera così che la sua sentenza di detenzione venga commutata e la coglie nella speranza di poter riabbracciare la figlia Tyla (Storm Reid).

"Ognuno di questi eroi è come se provenisse da un genere di film differente", ha commentato Gunn durante la presentazione del film al CCXP. "Il personaggio di Idris, Bloodsport, è davvero un personaggio cool. Ha un look cool e anche il suo costume lo è".

Quindi Idris Elba ha aggiunto: "Penso l'abbia descritto bene James: ha un costume davvero cool. Questo è davvero innovativo e tecnicamente avanzato ed è il solo in grado di usarlo. E in questo film vi mostrerà come, è davvero brutale".

A rispondere poi alle domande è stato John Cena, che nel film interpreta il pacifista folle Peacemaker: "Il film è molto intenso dal punto di vista visivo. The Suicide Squad ve la farà fare sotto nei pantaloni, quindi portatevi un ricambio. Vi assicuro che non siete pronti per questo film". Peacemaker sarà protagonista di una serie TV tutta sua.

Nella pellicola ci sarà anche Sylvester Stallone, il quale si è detto molto orgoglioso di fare parte di questo universo.

The Suicide Squad arriverà nelle sale ad agosto 2021.