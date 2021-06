The Suicide Squad: il nuovo poster ufficiale è semplicemente spettacolare

Dopo la pubblicazione del nuovo esplosivo trailer di The Suicide Squad, curiosamente arrivato prima del previsto sul web sotto forma di una pubblicità su YouTube, il regista James Gunn ha condiviso sui social anche la locandina ufficiale.

Il post è arrivato sulla pagina ufficiale dell'autore e mostra il gruppo guidato da Joel Kinnaman, Idris Elba, Margot Robbie e John Cena pronto a morire per salvare il mondo: potete trovare il poster comodamente in calce all'articolo.

Ricordiamo che, in passato, il produttore Peter Safran ha dichiarato esplicitamente che The Suicide Squad non sarà un sequel di Suicide Squad di David Ayer, bensì un reboot. La Warner Bros. ha colto al volo l'opportunità di coinvolgere Gunn nel film che il regista venne allontanato dalla Disney a causa del riemergere di alcuni vecchi tweet controversi, polemica successivamente rientrata. L'autore tornerà nel Marvel Cinematic Universe con ben due progetti, Guardiani della Galassia 3 e Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda The Suicide Squad, il film promette di essere molto diverso dal resto del DECU: la storia seguirà la Task Force X nel corso di una missione suicida in una prigione dell'era nazista situata nell'isola sudamericana di Corto Maltese, dove la squadra dovrà affrontare il malvagio Starro ... letteralmente un stella marina gigante con poteri psichici.

La data di uscita è fissata per il prossimo 6 agosto prossimo.