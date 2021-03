The Suicide Squad, il nuovo poster svela un legame tra Starro e il Pensatore?

Ci sono ancora tante cose da svelare su questo The Suicide Squad: il film di James Gunn si è mostrato a noi per la prima volta solo pochi giorni fa, ma ancora poco sappiamo della missione che sarà affidata stavolta ad Harley Quinn e soci e, soprattutto, dei legami che intercorrono tra i protagonisti del film.

I fan, in particolare, si stanno concentrando in queste ore sul Pensatore e Starro, vale a dire rispettivamente il personaggio di Peter Capaldi e il colossale villain apparso con gran sorpresa di tutti noi durante il primo trailer di The Suicide Squad: in uno dei nuovi poster del film, infatti, vediamo proprio il Pensatore circondato di stelle marine che, ovviamente, richiamano la forma del mostro che i nostri saranno chiamati a combattere. Casualità?

Immediatamente sono nate le teorie più disparate, con alcuni fan che si sono fiondati a chiedere lumi al riguardo allo stesso James Gunn: il regista ha però preferito mantenere un profilo basso, rispondendo semplicemente con l'emoji di una bocca cucita. Un po' poco per far cadere i sospetti, non trovate? Vedremo, a questo punto, se il poster in questione sarà stato soltanto un modo per depistarci! Nell'attesa del film, intanto, godiamoci questo esilarante mash-up tra King Shark e Baby Shark.