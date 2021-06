The Suicide Squad, il nuovo esplosivo trailer ufficiale svela un legame con Superman!

Come anticipato nei giorni scorsi, Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di The Suicide Squad, atteso pellicola diretta da James Gunn che firmerà il debutto del regista dei Guardiani della Galassia nell'universo DC.

Disponibile in accesso anticipato su YouTube ancora prima della release ufficiale, il filmato è stato "leakato" dai vari membri del cast (in questo caso Jai Courtney) e si apre con un'interessante rivelazione su Bloodsport, interpretato da Idris Elba, che scopriamo essere in prigione per aver sparato a Superman con un proiettile di Kryptonite mandandolo in terapia intensiva.

Dal filmato si evince inoltre che nel corso del film la Squadra Suicida si dividerà in almeno due gruppi separati, con il team di Harley Quinn (Margot Robbie) che si ritroverà in una situazione disperata e avrà bisogno del soccorso degli altri membri. Infine, il trailer offre un nuovo sguardo al super villain della pellicola noto come "Progetto Starfish", che altri non è che la gigantesco alieno a forma di stella marina Starro.

The Suicide Squad vedrà nel cast tra gli altri anche Joel Kinnaman, Viola Davis, Michael Rooker, Alice Braga, Peter Capaldi e John Cena, quest'ultimo di ritorno nei panni di Peacemaker per una serie prequel targata HBO Max scritta e diretta dallo stesso Gunn. Il film arriverà nelle sale italiane il 5 agosto 2021.