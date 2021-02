The Suicide Squad, le nuove immagini mostrano il cast del film di James Gunn

Warner Bros. sta per lanciare diversi titoli interessanti nelle sale e contemporaneamente su HBO Max. Tra quelli più attesi figura certamente The Suicide Squad, diretto da James Gunn, che dopo il licenziamento dalla Disney, poi rientrato, si era subito lanciato nel progetto DC ereditando il fardello da David Ayer, criticato per Suicide Squad.

Ora sul sito di Warner Bros. sono comparse due immagini ad alta definizione del film, che mostrano buona parte del cast.

Nella prima immagine si vedono David Dastmalchian nel ruolo di Polka-Dot Man, John Cena nel ruolo di Peacemaker, Idris Elba nel ruolo di Bloodsport e Daniela Melchior nel ruolo di Ratcatcher 2.

La seconda foto mostra Nathan Fillion nel ruolo di T.D.K., Pete Davidson nel ruolo di Blackguard, Sean Gunn nel ruolo di Weasel, Michael Rooker nel ruolo di Savant, Joel Kinnaman nel ruolo di Rick Flag, Jai Courtney nel ruolo di Boomerang, Flula Borg nel ruolo di Javelin, Margot Robbie che torna nei panni di Harley Quinn e Mayling Ng nei panni di Mongal.



Il cast è completato da star del calibro di Sylvester Stallone, Viola Davis che torna nei panni di Amanda Waller e Peter Capaldi, star di Doctor Who.

Rispetto al film di David Ayer mancheranno personaggi come Deadshot, interpretato da Will Smith e il Joker.

Rivedremo Jared Leto nei panni del Joker nella Snyder Cut della Justice League.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Suicide Squad, diretto da David Ayer.