The Suicide Squad, ecco le nuove foto ufficiali del film di James Gunn!

Con le sale che pian piano riaprono cresce ulteriormente la voglia di dare finalmente uno sguardo a questo tanto atteso The Suicide Squad: l'uscita del film di James Gunn è prevista per il prossimo 5 agosto, con i fan inglesi che hanno però ricevuto in queste ore una graditissima sorpresa.

Stando alle ultime news, infatti, il film di James Gunn debutterà in Inghilterra il prossimo 30 luglio, con circa una settimana d'anticipo sull'uscita nei cinema del resto del mondo: un'ottima notizia per i fan d'oltremanica, che potranno quindi ammirare in anticipo il lavoro svolto dal regista di Guardiani della Galassia.

Mentre The Suicide Squad viene confermato come film vietato ai minori, dunque, Warner Bros. ci permette anche di dare un nuovo sguardo a quanto vedremo nel film con Margot Robbie e Peter Capaldi: in queste ore sono infatti state rilasciate delle nuove immagini ufficiali tratte dalla pellicola, in cui possiamo ammirare nuovamente i personaggi di Idris Elba, John Cena, Daniela Melchior, Joel Kinnaman e altri ancora.

Quali sono le vostre impressioni sul film che riporterà in scena la Harley Quinn di Margot Robbie? Sarete anche voi tra i fan che si fionderanno a vederlo in sala? Fatecelo sapere nei commenti! Pare, intanto, che in The Suicide Squad potrebbero esserci più scene post-credit.