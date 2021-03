The Suicide Squad, Nathan Fillon fa 50 anni: James Gunn lo festeggia con 'sobrietà'

I 50 anni sono un traguardo importante che va festeggiato con stile: lo sa bene Nathan Fillon, che ha festeggiato proprio in questi giorni il suo primo mezzo secolo di vita, e lo sa bene anche il suo amico James Gunn, come dimostra il post su Instagram del regista di The Suicide Squad.

"Buon compleanno al mio amico Nathan Fillon, la prima persona a presentarsi sul set, più volte, con questa maglietta con la mia faccia sopra. Sì, le ha fatte da solo" scrive il regista, che ha recentemente smentito le voci sul ruolo di Taika Waititi in The Suicide Squad. La foto, come potete vedere, ritrae il nostro Nathan con indosso una meravigliosa e assolutamente poco appariscente maglietta recante una stampa del faccione del buon James.

Contestualmente, è arrivato anche il post dello stesso Fillon: "Devo dire che non sento di avere 50 anni. Chiamiamoli semplicemente 50 Sfumature di Nath. La mia vita non sta andando assolutamente come l'avevo pianificata, ma sta andando esattamente come avevo sognato. Grazie, grazie a tutti voi" ha scritto l'attore su Instagram.

Non solo Nathan Fillon, comunque: stando alle ultime foto pubblicate sembra proprio che l'atmosfera sul set di The Suicide Squad sia stata quella di una grande famiglia. Il film ne avrà giovato? Non possiamo che sperare di sì!