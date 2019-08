The Suicide Squad: Nathan Fillion si unisce al cast del film di James Gunn

Dopo la recente aggiunta di Steve Agee nei panni di Re Squalo, James Gunn si prepara ad accogliere anche Nathan Fillion nel cast del suo atteso The Suicide Squad.

A rivelarlo in esclusiva è l'autorevole Deadline, che però non ha alcuna informazione su che personaggio verrà interpretato dalla star di Firefly e Castle. L'attore ha già collaborato con il regista per Guardiani della Galassia, la commedia horror Slither e Super.

Protagonista della serie ABC The Rookie, di ritorno a settembre con la sua seconda stagione, Fillion ha interpretato Rick per le otto stagioni di Castle e nella sua carriera ha partecipato anche a Santa Clarita Diet e Una serie di sfortunati eventi. L'attore ha raggiunto la fama grazie al suo ruolo del Capitan Malcolm "Mal" Reynolds nella serie cult Firefly di Joss Whedon, che in seguito alla cancellazione è stata conclusa al cinema con Serenity, diretto sempre da Whedon.

Fillion si unisce ai già confermati Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney , Joel Kinnaman e le new entry Idris Elba, David Dastmalchian, Daniel Melchior, Flula Boeg e il già citato Steve Agee.

Le riprese di The Suicide Squad inizieranno a breve, come confermato di recente da Sean Gunn, e l'aggiunta di Fillion del cast non può che alimentare la curiosità per un film che lo stesso regista non sa se definire un sequel o un reboot.