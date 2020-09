The Suicide Squad, Michael Rooker ha sconfitto il coronavirus! 'È stata una vera guerra'

Michael Rooker non se l'è passata benissimo negli ultimi tempi: la star di Guardiani della Galassia e del prossimo The Suicide Squad ha infatti contratto il coronavirus come tanti altri suoi colleghi, riuscendo solo di recente a sconfiggerlo definitivamente.

A raccontarlo è stato lo stesso Rooker, che in un lungo post pubblicato su Facebook ha espresso tutta la sua soddisfazione per la battaglia vinta senza dimenticare, però, di ricordare ai propri fan quanto sia stata dura avere a che fare con il virus che ha messo in ginocchio il mondo negli ultimi mesi.

"È stata una vera battaglia. E come in ogni guerra tutto è lecito. Nel corso di questa epica battaglia ho capito che non c'è molto che possiamo fare dall'esterno una volta che il COVID-19 si è introdotto nel nostro organismo. Questa è una mia conclusione, di certo non il risultato di uno studio scientifico. Ma sono convinto che la vera battaglia si svolga all'interno, a livello cellulare" scrive Rooker.

L'attore poi prosegue: "Per quanto mi riguarda, ho preso la decisione di non assumere farmaci, vitamine o integratori supplementari. Ho avuto la sensazione che, non essendo il mio sistema immunitario ancora del tutto preparato a questa battaglia, assumere tutta questa roba mi avrebbe soltanto danneggiato. Nella lotta contro il COVID-19 ho potuto ammirare i risultati della mia battaglia osservando il modo in cui mi sentivo di giorno in giorno. Ora voglio quindi farvi sapere che questa battaglia è finalmente terminata. Il mio corpo ha vinto la guerra!"

