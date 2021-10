The Suicide Squad, la maschera di Starro creata da un fan è il cosplay perfetto

Come quasi tutti i cinecomic, anche The Suicide Squad offre ai fan e ai cosplayer una lunga serie di ispirazioni per costumi e travestimenti. In occasione dell'imminente Halloween, per esempio, qualcuno potrà sfoggiare la t-shirt di Rick Flag con Ultrabunny, ma sarà difficile fare meglio di quanto è apparso nei giorni scorsi su Instagram.

Il cosplayer Jose Madera ha infatti pubblicato su Instagram alcune foto della sua ultima creazione, una maschera di Starro davvero riuscitissima, che non sfigurerebbe affatto sul set di The Suicide Squad.

"Il progetto stella marina è finito. È stato divertente finché è durato" scrive nel post, che possiamo vedere anche in calce alla notizia. "Spero vi piaccia" aggiunge, dopo essersi dilungato sulle tecniche utilizzate.

Intanto, il regista di The Suicide Squad James Gunn lavora a un altro progetto DC dopo Peacemaker, la serie con John Cena che debutterà a gennaio. Qualche tempo fa, James Gunn ha parlato della sua scelta di Starro come villain del film. "Beh, volevo solo un grande villain DC che la gente non si aspetterebbe di vedere in un film. E ho sempre amato Starro. Voglio dire, da bambino, trovavo Starro completamente terrificante. L'idea di questa stella marina gigante con un ragazzone che spara fuori queste cose che si impadroniscono del cervello delle persone, mi ha sempre spaventato a morte. [...] E così, quel mix di cose ha attratto la mia estetica."