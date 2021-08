The Suicide Squad, Margot Robbie smentisce: 'Una pausa da Harley Quinn? No, sono pronta'

Questa fase della carriera di Margot Robbie è stata pesantemente segnata dalla presenza di Harley Quinn: il personaggio che esordì nel Suicide Squad del 2017 è innegabilmente uno di quelli ingombranti, per cui sarebbe più che comprensibile la scelta di distaccarsene per un po' di tempo. Ma è davvero questo ciò che vuole l'attrice?

Tutt'altro! Dopo essersi detta speranzosa di poter vedere al cinema la storia d'amore tra Poison Ivy e Harley Quinn, infatti, Margot Robbie ha smentito categoricamente tutte le voci che la vorrebbero pronta a prendersi un periodo di pausa dalla folle criminale che rivedremo tra pochi giorni nel reboot firmato James Gunn.

"No, di pause ne ho già prese abbastanza. Sono pronta a vestire ancora i suoi panni. Ho fatto Birds of Prey e The Suicide Squad uno dietro l'altro, quindi un bel po' di Harley in un periodo molto breve, ma ormai è passato un po' di tempo. Sono pronta per tornare ad essere Harley!" sono state le parole della star di The Wolf of Wall Street.

Niente paura, dunque: Margot Robbie sarà Harley Quinn per un bel po' di tempo ancora, a meno che la produzione non abbia idee diverse! Harley a parte, comunque, scopriamo insieme cos'ha convinto Taika Waititi a partecipare a The Suicide Squad.