The Suicide Squad, Margot Robbie era 'selvaggia' sul set del film di James Gunn

In una recentissima intervista nel corso della promozione del fenomenale The Suicide Squad di James Gunn, l'attore Joel Kinnaman, interprete di Rick Flagg, ha avuto modo di parlare del cinecomic DC e anche della co-protagonista Margot Robbie, interprete di Harley Quinn, definendola "davvero selvaggia".

In merito al comportamento sul set della Robbie, Kinnaman ha spiegato:



"Abbiamo avuto un paio di giorni per girare queste scene dove c'erano enormi meccanismi per la pioggia che ti lanciavano numerose quantità d'acqua addosso. Per chissà quale ragione, l'acqua di questi meccanismi a torre è davvero gelida. Davvero fredda! E avevamo tutti i vestiti addosso, e tra una scena e l'altra ricevevamo un cappotto caldo e confortevole con cui riscaldarci prima di un nuovo take. Ma Margot Robbie era completamente truccata e stava lì a prenderla tranquillamente. E non può nemmeno avvolgersi in nulla per non rovinare il trucco. Quindi la vedevi lì, tremolante, battere i denti e quando gridavano 'azione' era la prima tornare più attiva e composta degli altri. E a metà take torna a tremare e battere i denti. Ragazzi, è una selvaggia, davvero incredibile".



