The Suicide Squad, Margot Robbie ritorna nei panni di Harley Quinn nelle immagini dal set

Il tempo di una pausa per la Notte degli Oscar e, a neanche sette di giorni dall'uscita di Birds of Prey nei cinema di tutto il mondo, ecco che la fantasmagorica Margot Robbie è tornata a vestire i panni di Harley Quinn per il nuovo The Suicide Squad.

Il film, scritto e diretto da James Gunn, è attualmente in produzione a Panama e a giudicare dalla foto e dal video che potete trovare in calce all'articolo, darà un nuovo look alla celebre anti-eroina DC Comics: la star candidata al premio Oscar, infatti, sul set vanta una pettinatura platinata caratterizzata da due lunghe trecce, una nera e una rossa, colori che ricordano il celebre costume dei fumetti.

Chissà se, dopo i celebri easter-egg in Suicide Squad e in Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, il personaggio indosserà definitivamente la nota uniforme. Proprio l'attrice, tra l'altro, ha confermato che il film sarà molto fedele ai fumetti.

Ricordiamo che The Suicide Squad arriverà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 5 agosto 2021. Il cast gigantesco, oltre ovviamente alla Robbie, include anche i vecchi membri della Suicide Squad Viola Davis, Jai Courtney e Joel Kinnaman e le new entry Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland e Idris Elba.