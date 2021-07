The Suicide Squad, Margot Robbie lusingata dall'ossessione del web per i suoi piedi

Ospite insieme a James Gunn e John Cena del Jimmy Kimmel Live!, Margot Robbie ha parlato di una sequenza di The Suicide Squad nella quale ha scassinato una serratura con le dita dei piedi. James Gunn ha svelato l'abilità dell'attrice e nel corso dell'intervista Robbie ha parlato della relativa ossessione del web per i suoi piedi.

L'attrice ha confessato di esserne lusingata:"È strano ma ne sono lusingata". James Gunn è intervenuto per spiegare la scena in questione di The Suicide Squad:"C'è una scena in cui Margot viene appesa con le manette sopra la sua testa e lei deve infilare le dita dei piedi lungo un cadavere e prendere una chiave dal cadavere, girare le dita dei piedi all'indietro per mettere la chiave nella serratura sopra la testa, sbloccarla e poi scendere dritta" ha dichiarato Gunn.



"Onestamente è stato il mio giorno preferito. Torturare Margot è stato il mio giorno preferito sul set" ha dichiarato scherzosamente il regista.

James Gunn ha espresso anche il suo stupore per l'attenzione del web nei confronti dei piedi di Margot Robbie, rivolgendosi proprio all'attrice:"Credimi, sono su Twitter, so che le persone vogliono vedere i tuoi piedi. Non so da dove provengano queste persone. 'Riusciamo a vedere i piedi di Margot?' E io sono tipo 'é questo a cui stai pensando? Abbiamo enormi bombe, abbiamo edifici che crollano, abbiamo Idris Elba, John Cena, Margot Robbie, tutte queste persone fantastiche ma i suoi piedi sono le star".

James Gunn inizialmente avrebbe voluto usare una controfigura per la scena nella quale Robbie deve sbloccare una serratura utilizzando i piedi ma ha scoperto la grande abilità dell'attrice, descrivendola come 'un coltellino svizzero umano'. Se ancora non l'avete visto ecco il trailer di The Suicide Squad.



Anche in C'era una volta a... Hollywood Quentin Tarantino, famoso per la sua passione per i piedi femminili, ha dedicato un primo piano ai piedi scalzi di Margot Robbie nel ruolo di Sharon Tate seduta in una sala cinematografica.

Nel corso dell'intervista Margot Robbie ha confessato di aver dormito per due anni con un cartonato di John Cena.