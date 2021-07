The Suicide Squad, Margot Robbie: 'Il ratto che mi diede Jared Leto? Si chiama Rat Rat'

Cose strane accaddero sul set di Suicide Squad: durante le riprese del film di David Ayer Jared Leto non smise neanche per un attimo i panni del Joker, comportandosi in maniera decisamente sui generis per tutta la durata dei lavori, come testimonia la storia che vede protagonisti Margot Robbie e... Un topo morto.

L'attore, sulla cui assenza in The Suicide Squad si è da poco espresso James Gunn, decise infatti di porgere l'animale alla sua collega quale sentito omaggio in stile Joker, ottenendo in maniera piuttosto sorprendente una reazione più che positiva da parte di Robbie, che decise infatti di tenere il ratto come fosse un vero e proprio animale di compagnia.

"Il suo nome è Rat Rat" ha spiegato Robbie, che ha però raccontato di aver avuto un po' di problemi con i proprietari degli appartamenti in cui ha vissuto: "Il proprietario dell'appartamento che stavo affittando scoprì che avevo un ratto e disse che Rat Rat doveva andarsene. Quindi Jai Courtney, che ora interpreta Captain Boomerang, disse che l'avrebbe preso lei. Ma neanche il proprietario di casa sua fu contento della cosa, quindi lo prese una delle costumiste. Poi lo diede via anche lei, lo diede alle figlie di Guillermo Del Toro, che a quanto pare hanno dei ratti".

Una storia i cui protagonisti non potevano che essere Joker e Harley Quinn, insomma! Tornando a oggi, intanto, Jai Courtney ha parlato del lavoro svolto da James Gunn su The Suicide Squad.