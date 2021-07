The Suicide Squad, Margot Robbie su Harley Quinn: 'Vedrete diverse armi e outfit nel film

Margot Robbie tornerà a interpretare Harley Quinn in The Suicide Squad, il cinecomic DC diretto da James Gunn, e stando a quanto anticipato dall'attrice, possiamo aspettarci di vederla accessoriata nei modi più disparati nel film.

Tra tutti i membri della Suicide Squad, Harley Quinn è l'unica che abbiamo avuto modo di rivedere sullo schermo dopo il film flop del 2016, e mentre abbiamo potuto apprezzare un'evoluzione del suo fashion sense già in Birds of Prey, in The Suicide Squad il reparto "armi e bagagli" non sarà certo da meno.

Margot Robbie ha infatti accennato non solo alla presenza di più outfit per il suo personaggio, nonostante nei trailer di The Suicide Squad l'abbiamo vista indossare principalmente un abito rosso, ma anche di diverse iterazioni dello stesso vestito.

"Harley ne ha passate tante, come potete vedere, arrivati a questo punto nel film [il vestito ha avuto giorni migliori, qui presenta danni da battaglia]. All'inizio avevamo questo vestito molto glamour, e ora eccoci qui. Credo questa sia la terza versione dello stesso abito... Abbiamo cercato di renderlo tale in modo da doverlo modificare solo minimamente per poterci girare dei combattimenti davvero fighi" ha spiegato l'attrice "Ha un outfit molto diverso a inizio missione. Non è che arrivata in missione indossando un abito da sera. Anche se con Harley sarebbe potuto benissimo accadere, avrebbe tranquillamente potuto dire 'Mi piace, è quello che volevo, oggi volevo essere carina".

In più, anche se pare essere assente l'iconica mazza da baseball che abbiamo visto nel film di David Ayer, pare che la ragazza non resterà a mani vuote: "La mia mazza da baseball è vicino al mio letto a Los Angeles. Qui ho altre armi. Molte, molte armi, ma una in particolare..."

Secondo voi cosa hanno in serbo per noi Harley Quinn e gli altri folli membri della Suicide Squad? Fateci sapere nei commenti.