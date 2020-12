The Suicide Squad, Margot Robbie ha fiducia in Warner Bros: 'Farà la cosa giusta'

Il cinema vive un periodo decisamente complicato e Warner Bros., in questo momento, è praticamente l'occhio del ciclone: la decisione di programmare le più importanti uscite del 2021 contemporaneamente in sala e su HBO Max ha fatto storcere il naso a molti, generando un'ondata di critiche da cui si rischia di venire annichiliti.

Negli ultimi giorni abbiamo visto, ad esempio, Christopher Nolan rivolgersi a Warner Bros. con parole al veleno, raccogliendo quello che è il pensiero di tanti addetti ai lavori; a stemperare i toni ci ha pensato però Margot Robbie, protagonista di quel The Suicide Squad a cui pure toccherà esordire in streaming il prossimo anno.

"Sappiamo che in Warner Bros. ci sono persone con cui abbiamo ottimi rapporti che tengono molto al talento e che sono responsabili dell'incredibile reputazione che Warner Bros. ha guadagnato negli scorsi decenni come studio dominante nella scoperta di nuovi talenti. Manteniamo la speranza nel fatto che si troverà il modo di far funzionare tutto ciò e che Warner Bros. farà la cosa giusta per i propri storyteller" sono state le parole dell'attrice.

Anche James Gunn ha detto la sua sull'esordio in streaming di The Suicide Squad; Sylvester Stallone, intanto, ha ribadito di essere orgoglioso di far parte di The Suicide Squad.