The Suicide Squad, King Shark prende vita in una splendida action figure di Hot Toys

In occasione della recente uscita di The Suicide Squad, nuova pellicola DC diretta da James Gunn e con protagonisti tra gli altri Idris Elba, Margot Robbie e John Cena, Hot Toys ha presentato una nuova action figure dedicata ad uno dei personaggi più memorabili del film: King Shark.

L'irresistibile squalo antropomorfo è infatti protagonista di una statuetta di 35,5 centimetri in scala 1/6 realizzata con grande attenzione ai dettagli. La figure è dotata di mani intercambiabili e possiede sette punti di articolazione intorno alle braccia, ai polsi e alla vita. Il prodotto include inoltre un libro che può essere messo in mano e capovolto per rivivere la scena iniziale in cui il personaggio viene presentato in The Suicide Squad, quando Bloodsport e Peacemaker lo prendono in giro mentre finge di leggere il libro tenendolo proprio al contrario.

Nel film di Gunn, King Shark è interpretato tramite motion-capture da Steve Agee, mentre a prestargli la voce in lingua originale troviamo Sylvester Stallone. La figure Hot Toys è disponibile per il pre-ordine sul sito di Sideshow al prezzo di $220, con le spedizioni che partiranno tra luglio e settembre 2022.

Che ve ne pare del nuovo prodotto di Hot Toys? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di The Suicide Squad.