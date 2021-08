The Suicide Squad contro Justice League? James Gunn pronto a dirigere, ma c'è un ma

Nel corso di una recente intervista promozionale lo sceneggiatore e regista James Gunn ha ipotizzato un eventuale film dal titolo piuttosto esplicativo di The Suicide Squad vs Justice League, dicendosi pronto a dirigerlo ma ad una condizione.

Genevieve Loh della CNA ha presentato a Gunn un'idea interessante durante la sua intervista, dicendo al regista che molti fan DC impazzirebbero per un film sullo scontro tra la Justice League e la Suicide Squad. L'autore ha dichiarato: "Ma lo sai che mi hai convinto? Okay, lo farei, ma dovrei prima pensarci bene. La verità è che non ho mai neanche fantasticato sul come potrebbe un film Suicide Squad vs Justice League. Ma non è una cattiva idea, cavolo. Però prima di accettare penso che dovrei capire quali supereroi potrei usare per la formazione della Justice League, perché non ne ho la minima idea. Mi sono ritrovato in mezzo alla DC con tutti che mi chiedono sempre: 'Ma Henry Cavill è ancora Superman? Non ho la minima idea! Chi diavolo lo sa?".

Ricordiamo che James Gunn sta lavorando al momento su Peacemaker, la serie tv HBO Max spin-off di The Suicide Squad incentrata interamente sul personaggio di John Cena. Entro la fine dell'anno, poi, il cineasta tornerà ai Marvel Studios per dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3 e Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio. Questi due progetti dovrebbero rappresentare i suoi ultimi capitoli targati Marvel, dopodiché pare che lo sceneggiatore-regista abbia altri progetti in cantiere per la DC: recentemente Walter Hamada ha dichiarato che James Gunn molto presto lavorerà di nuovo con il suo team, anche se ovviamente non sono noti ulteriori dettagli in merito.

Restate sintonizzati per ulteriori notizie.