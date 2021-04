The Suicide Squad: John Cena svela la casa del suo Peacemaker!

John Cena è stato uno degli ultimi ospiti del Late Show condotto da Stephen Colbert e qui ha avuto occasione di discutere dei suoi progetti in imminente uscita come The Suicide Squad, la serie spin-off tratta da quest'ultimo e incentrata sul suo Peacemaker, e la serie TBS Wipeout. Cena in quel momento era sul set proprio di Peacemaker.

Dopo qualche momento di intervista, infatti, Colbert non ha potuto fare a meno di notare che alle spalle di John Cena c'era una scenografia molto strana, con l'ex-wrestler che ha quindi rivelato che stava parlando direttamente dal set di Peacemaker, la serie spin-off di HBO Max tratta da The Suicide Squad e incentrata sul solo personaggio che conosceremo meglio al cinema il prossimo 5 agosto. Cena ha poi paragonato l'abitazione del suo personaggio alla Wayne Manor di Batman.

"Questa è la casa di Peacemaker, sai che Bruce Wayne ha questa enorme dimora e la Batcaverna, la mia è più una versione ridotta ma di buon gusto. E' a prova di gusto".

Parlando della serie tratta dal suo film James Gunn aveva spiegato: "Si tratta di un'opportunità per scavare a fondo i problemi della corrente società visti dalla lente di un supereroe/supercattivo/e l'idiota più grande del mondo. Non vedo l'ora di espandere l'universo di The Suicide Squad in questa serie e ovviamente di poter lavorare con John, Peter e gli altri miei amici alla Warner Bros., è come la ciliegina sulla torta".

Ricordiamo che potete recuperare non solo il primo trailer di The Suicide Squad, ma anche il diversissimo secondo trailer di The Suicide Squad, che arriverà al cinema e in streaming su HBO Max il 6 agosto 2021 (il 5 agosto nelle sale italiane) mentre la serie su Peacemaker arriverà nel 2022 sempre su HBO Max.