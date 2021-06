The Suicide Squad, John Cena scherza in un'intervista:'Non siete pronti'

Manca poco all'arrivo di The Suicide Squad nelle sale e in streaming (negli USA) su HBO Max e l'ultimo trailer ha entusiasmato ulteriormente i fan. Tra i personaggi che faranno il loro debutto anche John Cena, nei panni di Peacemaker. Di recente Cena ha rilasciato un'intervista su Fast & Furious 9, parlando anche di The Suicide Squad.

"Voglio ascoltare la recensione di John Cena su The Suicide Squad. L'hai già visto?" gli ha chiesto Brandon Davis di Comicbook.

Ecco la risposta dell'ex wrestler:"No, no, no. Ho assolutamente visto il film". All'ulteriore richiesta del giornalista, Cena ha chiosato, scherzando:"Non siete pronti". Tra i personaggi del film anche Margot Robbie con Harley Quinn e un costume tutto nuovo.



Oltre alle riprese di The Suicide Squad, John Cena ha girato anche una serie spin-off, Peacemaker, sempre diretta da Gunn.

Il regista ne ha parlato in questi termini:"Peacemaker è un'opportunità per approfondire gli attuali problemi del mondo attraverso l'obiettivo di questo supereroe/supercattivo/il più grande idiota al mondo. Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dell'universo cinematografico DC in tutta l'ampiezza della serie. E naturalmente poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta".



Prima della versione di James Gunn, David Ayer girò Suicide Squad, che non trovò il positivo riscontro di critica e fan.