The Suicide Squad: John Cena parla della rivalità con The Rock

Il mondo del cinema è pieno di attori che dal ring della WWE sono passati ad una più tranquilla carriera davanti alla macchina da presa: tra questi Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, è sicuramente uno di quelli ad aver ottenuto maggior successo, mentre per John Cena i risultati sono stati decisamente più altalenanti.

Per il tre volte campione del mondo WWE Heavyweight Championship si profila però all'orizzonte l'opportunità di una svolta: Cena farà infatti parte del reboot di The Suicide Squad firmato da James Gunn e, si sa, il regista di Guardiani della Galassia non è uno a cui piace floppare al botteghino.

Cena, comunque, è tornato a parlare del passato burrascoso che lo lega proprio a The Rock, con il quale fu protagonista di un'accesa e seguitissima rivalità: "The Rock e io siamo ricordati per quella tremenda faida che fece rompere ogni record di ascolti alla WWE. E ne abbiamo dette di tutti i colori l'uno sull'altro. Poi un anno dopo ci scontrammo in un match. Passammo un anno a prenderci gioco l'uno dell'altro e poi, finalmente, una sera ce le suonammo. E noi eravamo tipo: 'Siamo appena diventati migliori amici?'. 'Già'. Quindi, fondamentalmente, quella sera riuscimmo a mettere da parte le nostre divergenze" ha raccontato il wrestler.

John Cena è stato protagonista anche di un dietro le quinte in cui lo vediamo allenarsi con Joel Kinnaman. James Gunn, dal canto suo, ha confermato il legame che intercorrerà tra The Suicide Squad e The Batman.