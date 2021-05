The Suicide Squad, John Cena: 'James Gunn in azione è qualcosa di mai visto'

Che James Gunn sia una vera e propria forza della natura lo si può facilmente intuire dai due Guardiani della Galassia e dai film precedentemente realizzati per la Troma: stando alle parole di John Cena, però, The Suicide Squad non è stato altro che la conferma di quanto il regista sia uno letteralmente impossibile da fermare.

Dopo l'uscita delle nuove foto ufficiali di The Suicide Squad, infatti, l'attore di Peacemaker ha parlato nel corso di un'intervista del processo produttivo a cui ha preso parte dopo aver accettato il ruolo nel film DC, ricordando soprattutto l'incredibile entusiasmo di James Gunn.

"Mi fu detto che James era interessato a me per il ruolo di Peacemaker, quindi voleva incontrarmi per rafforzare questa sua convinzione. La sua reputazione è una cosa, ma vederlo in azione... Sono andato negli uffici della produzione, ho assistito alla preparazione del film. È qualcosa di mai visto prima. Lui si prepara probabilmente meglio di chiunque altro, mettendoci anche tutta la sua passione per il cinema e per lo storytelling. Penso che lui scriva la sua storia e poi butti giù una lista di sospetti che potrebbero entrarne a far parte, e io sono stato uno di questi" sono state le parole di Cena.

Quali sono le vostre aspettative per questo film? Diteci la vostra nei commenti! James Gunn, intanto, ha svelato il suo costume preferito tra quelli dei protagonisti di The Suicide Squad.