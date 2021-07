The Suicide Squad, John Cena ha grandi speranze per il film e il suo Peacemaker

Manca appena un mese all'uscita al cinema e su HBO Max di The Suicide Squad, e nei giorni scorsi abbiamo visto una nuova foto dal set con James Gunn e il cast del film. Tra i più attesi c'è John Cena con il suo Peacemaker, tanto che il regista ha già annunciato una serie tv sul personaggio, che arriverà dopo il film.

In una recente intervista a GamesRadar, l'attore e wrestler ha spiegato che il suo obiettivo è sempre quello di intrattenere il pubblico, facendo in modo che la gente abbia voglia di rivederlo ancora.

"Lo facciamo perché le persone diverse da noi possano emozionarsi" ha raccontato John Cena. "Se volessi solo far ridere me stesso o commuovermi da solo, potrei filmare dei video sul mio iPhone e riguardarmeli continuamente. Spero che sappiate, con The Suicide Squad dietro l'angolo, spero che la gente veda il film e ne voglia ancora. Questo è ciò che speri da una performance."

Mentre in The Suicide Squad James Gunn ha dovuto tagliare dei personaggi, John Cena è al cinema anche con Fast & Furious 9. Vale per lui lo stesso discorso di prima: "La gente lo va a vedere pensando: Ok, qui John è Jakob Toretto" ha continuato Cena. "Voglio che escano dal cinema dicendo: Beh, cosa faranno dopo? Questo è il nostro obiettivo come artisti, perché significa che vogliono tornare a vederci di nuovo. [...] Posso solo sperare che le persone siano così prese da The Suicide Squad da voler guardare Peacemaker e poi qualunque cosa altra cosa si possa fare. Speriamo di portare avanti quel viaggio."