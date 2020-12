The Suicide Squad: John Cena ha dovuto mangiare 31 empanadas di fila per una sola scena

Grazie al panel virtuale del CCPX Worlds abbiamo potuto scoprire qualcosa in più sull'atteso The Suicide Squad di James Gunn e nell'occasione c'è stato spazio anche per qualche divertente aneddoto.

Ad unirsi agli altri membri del cast è arrivato anche John Cena, interprete dell'esilarante Peacemaker, una parodia dissacrante di Captain America e di simili supereroi. Da un wrestler come lui ci si aspetterebbero storie di pericolose acrobazie effettuate sul set, ma ad averlo messo in difficoltà è stata invece una scena a base di... empanadas, i fagottini di carne e verdure tipici del Sud America.

"Un giorno dovevamo girare una scena su di un tetto, dove tutti mangiavamo. Io dovevo mangiare un'empanada e mi sono preso la responsabilità di mangiarla in un boccone nella stessa ripresa pensando che sarebbe sembrato fantastico. Solo che era una ripresa complicata per James. 31 empanadas dopo ce l'abbiamo fatta".

Il regista ha quindi chiesto se l'attore avesse vomitato tutto quella sera, ma fortunatamente Cena è riuscito a gestire al meglio la situazione: "Credo che 32 sarebbero state il culmine, ma sono riuscito a dondolarmi fuori di lì come un pinguino e sbottonarmi i pantaloni per rilassarmi. La gente andrà a vedere il film e nessuno ci farà caso, quindi vi prego: ricordatevi delle empanadas".

Uno sforzo che ricorda i migliori Bud Spencer e Terence Hill. Sarà stata quest'impresa ad aver convinto HBO ad ordinare la serie spinoff su Pacemaker? In ogni caso, quando vedrete quella scena nel film ricordatevi quanto è costata: 31 empanadas.