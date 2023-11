The Suicide Squad, Joel Kinnaman tornerà nel DCU di James Gunn?

Mentre pian piano il nuovo DCU di James Gunn prende forma, uno sguardo va ancora al passato analizzando le varie possibilità per tutti i personaggi che hanno popolato il DCEU. La certezza, al momento, è che i supereroi più rappresentativi avranno un volto nuovo. Ma cosa accadrà ai super criminali (e non solo) di The Suicide Squad?

Il franchise di The Suicide Squad non farà parte del nuovo DCU ma un attore, in un modo nell'altro, potrebbe ritagliarsi un piccolo spazio anche nel riavvio a cura di James Gunn e Peter Safran. Stiamo parlando di Joel Kinnaman aka Rick Flag: il leader della Task Force X viene ucciso da Peacemaker in The Suicide Squad - Missione Suicida ma ciò pare che non impedirà Kinnaman di poter tornare nel DCU: "Adoro quella scena [riferendosi allo scontro mortale con il super di John Cena ndr] però, è stato un ottimo modo per andare avanti - ha detto Kinnaman al podcast Post-Credit- Forse tornerò e interpreterò qualche cattivo, tra un paio d'anni". Non ci sono le prospettive per resuscitare Rick Flag, ma Kinnaman potrebbe movimentare le prossime sfide del DCU che saranno decisamente importanti!

James Gunn ha già parlato del futuro di The Suicide Squad e ciò che è certo è un terzo film dedicato alla squadra suicida non arriverà sul grande schermo: buone notizie, invece, per la serie TV su Peacemaker che avrà la sua seconda stagione!