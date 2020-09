The Suicide Squad, Joel Kinnaman e il paragone col primo film: 'Non sono deluso, ma ...'

Il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad pubblicato durante il DC FanDome ce ne ha dato solo un assaggio, ma secondo Joel Kinnaman il nuovo cinecomic scritto e diretto da James Gunn sarà qualcosa di davvero speciale e fornirà al pubblico un gran divertimento.

L'attore, uno dei pochi che riprenderà il proprio ruolo dal Suicide Squad del 2016 tornando a vestire i panni del soldato speciale Rick Flag, e ha spiegato nel corso di una recente intervista quanto sarà divertente il blockbuster DC Films: il merito delle grasse risate che i fan si faranno è dovuto alla sensibilità comica del regista James Gunn.

"Ero affezionato al ruolo di Rick Flag quindi sono stato molto, molto felice di tornare. Ed è stato un vero piacere, un'esperienza così incredibile lavorare con James Gunn", ha condiviso Kinnaman con CBR. "E la sua visione per The Suicide Squad, era così bella. Quando mi è stata inviata la sceneggiatura, l'ho letta e l'ho trovata incredibilmente divertente. Nel senso che ogni singola pagina mi ha fatto sbellicare dalle risate! Ero seduto a casa a ridevo da solo mentre la leggevo ad alta voce, davvero."

L'attore ha continuato facendo paragoni col primo Suicide Squad: "Ci siamo divertiti molto a girare il primo, però questa seconda esperienza è stata qualcosa di veramente speciale. E ... non avevo mai fatto una commedia prima, e in certo senso da oggi posso dire che The Suicide Squad è la mia prima commedia. Nel primo Suicide Squad, non posso dire di essere deluso dal mio lavoro ma ... non mi sono mai divertito troppo. Mi sentivo come se avessi questi parametri che dovevo seguire e che mi confinavano, in un certo senso. Quindi è stata una grande per me fare questo secondo film perché James ha appena aperto il mio personaggio a tantissime possibilità, ed è diventato molto più comico".

The Suicide Squad uscirà nell'agosto 2021. Per altri approfondimenti ecco le foto della prima lettura di gruppo del copione.