The Suicide Squad, Joel Kinnaman su John Cena: 'Comico nato, quel figlio di buona donna'

Joel Kinnaman, interprete di Rick Flag nell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla produzione DC Films, concentrandosi anche sul ruolo di John Cena.

"Quel film sarà folle", ha detto. "La sceneggiatura è così divertente. Ogni pagina di quella sceneggiatura mi ha fatto morire dal ridere: James ha questa incredibile padronanza di quel genere, ma non solo. Capisce alla grande la commedia e persino il marketing! Conosce questo mondo come le sue tasche e, da ha iniziato a scriverne, è stato in grado di reinventarne non solo i concetti ma anche i personaggi".

Kinnaman, uno dei pochi a tornare dal Suicide Squad del 2016, ha aggiunto: "Il film ha un cast fantastico ed è stato merito di James Gunn, lui lo ha messo insieme. John Cena, quel figlio di buona donna è un genio della comicità. Nessuno è in grado di farti ridere più di lui su un set. In ogni singola scena in cui si trovava, riusciva ad improvvisare e a spiazzare tutti. Ci sono così tanti pazzi in questo cast, e James ha una tale padronanza di tutto, quindi ci siamo divertiti un mondo a girare il film", ha concluso l'attore.

Dopo il primo trailer di The Suicide Squad realizzato soprattutto con filmati dal dietro le quinte, è possibile che il prossimo filmato promozionale arrivi a Natale insieme a Wonder Woman 1984, che negli USA uscirà nei cinema il 25 dicembre prossimo. In Italia il film con Gal Gadot arriverà invece il 14 gennaio.

Quali sono le vostre aspettative per The Suicide Squad? Ditecelo nei commenti.