The Suicide Squad, Joel Kinnaman sul film: 'È violento e sessualmente depravato'

The Suicide Squad è una delle produzioni più attese di questo 2021: il film di James Gunn segnerà il tentativo di rivitalizzare dei personaggi con un potenziale enorme e, stando alle parole di uno de suoi protagonisti, per riuscire nell'impresa il regista ha deciso di spingere senza pietà il piede sull'acceleratore.

A parlarne è stato Joel Kinnaman, che per descrivere la nuova opera di James Gunn non ha utilizzato mezze misure: "È un Hard R. È davvero violento, ma in un modo quasi comico, e al tempo stesso è sessualmente depravato. Ogni singola pagina dello script mi ha fatto morire dal ridere, eppure leggendo... non ti aspetteresti mai di vedere John Cena che va in giro per gran parte del film con un gabinetto d'argento in testa, è un livello di ridicolaggine che non puoi immaginare come si deve finché non lo vedi" sono state le parole dell'attore.

Kinnaman ha poi ribadito di sperare che il film possa esordire a sale cinematografiche aperte: "The Suicide Squad sarà uno di quei film che traggono forza dall'esperienza collettiva, penso sia proprio quel tipo di film. Anche se dovesse arrivare anche su HBO Max, spero che quanta più gente possibile vada a vederlo al cinema". Recentemente, intanto, James Gunn ha confermato di non aver subito ingerenze da parte di Warner Bros. su The Suicide Squad; nell'attesa dell'esordio del film, dunque, ecco la sinossi ufficiale di The Suicide Squad.